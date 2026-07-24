À Bolbec, Caux Seine agglo lance les travaux de la H2 Académie

Les travaux de la H2 Académie ont débuté au lycée Pierre-de-Coubertin à Bolbec. Portée par Caux Seine agglo, dans le cadre du projet H2 Neutralité Carbone, cette nouvelle plateforme pédagogique ouvrira en janvier 2027 afin de former des élèves de baccalauréat professionnel et de BTS aux technologies de l'hydrogène.

Le 15 juillet, les opérations de terrassement ont été engagées. Deux bâtiments modulaires, réalisés par l'entreprise Martin Calais, seront installés d'ici novembre 2026. Ils comprendront une salle de formation et un plateau technique équipé d'outils immersifs.

Besoins de recrutement croissants

«Construit en partenariat avec l'Éducation nationale et six industriels» (Air Liquide, GRDF, Siemens Energy, Qair, Lhyfe et Air Products), ce projet répond aux besoins de recrutement croissants de la filière hydrogène avec notamment l’installation à venir du projet Air Liquide Normand’hy sur la zone industrielle de Port Jérôme à Saint-Jean-de-Folleville.

Pour Caux Seine Agglo, «l'objectif de la H2 Académie n'est pas de créer une nouvelle filière de formation, mais d'apporter aux jeunes en formation industrielle les connaissances et les compétences nécessaires pour intervenir en toute sécurité sur des équipements utilisant l'hydrogène.» Les enseignements porteront sur les usages de cette énergie, l'exploitation des installations, la maintenance des équipements et la gestion des risques.

Réalité virtuelle, réalité augmentée, maquettes interactives et équipements pédagogiques... Des outils innovants permettront aux étudiants «de se familiariser avec les usages de cette énergie dans des conditions proches de la réalité industrielle».

1,25 million d'euros d'investissement

Les premiers bénéficiaires seront les élèves des lycées Pierre-de-Coubertin à Bolbec, Robert-Schuman au Havre et Dumézil à Vernon. À terme, la H2 Académie accueillera également des salariés en formation continue et des organismes de formation.

Ce projet représente un investissement de 1,25 million, financé à hauteur de 80 % par l'État, soit plus d’un 1 million d’euros, dans le cadre du programme France 2030.