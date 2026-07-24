Une exposition sur les soldats amoureux à Vignacourt 14-18

Baptisée «Soldats amoureux», la nouvelle exposition temporaire du centre d’interprétation Vignacourt 14-18 souligne qu’au milieu de la tourmente, de belles histoires d'amitiés et d’amour sont nées ou se sont poursuivies durant ce conflit mondial. Elle repose sur des photographies, des lettres ou objets personnels.

L’histoire du bataillon dans un livre

«On découvre notamment le destin du capitaine Tempest du 1/6 West Yorkshire Battalion. Il a épousé le 6 mars 1918 Julienne Thuillier, l’institutrice du village. À la fin de la guerre, ils se sont installés à Bradford, dans l’Ouest Angleterre. Quant au colonel Wade, du même bataillon, il est venu se reposer à Vignacourt avant la bataille de la Somme, qui a débuté le 1er juillet 1916. Il a écrit des lettres à sa seconde épouse», explique Angèle David, adjoint territorial du patrimoine au centre d’interprétation.

Dans un livre publié en 1921, le capitaine Tempest racontera l’histoire de ce bataillon. A noter que des descendants de ces soldats étaient présents lors de l’inauguration de l’exposition, qui est un beau prétexte pour découvrir l’ancienne ferme d’Antoinette et Louis, un couple d'agriculteurs passionnés de nouveautés qui possédaient un appareil photo à plaques, objet rare au début du 20ème siècle.

Une importante base arrière pour les soldats alliés

Durant la Grande Guerre, Vignacourt était une importante base arrière pour les soldats alliés. Civils et soldats viendront se faire photographier dans leur cour. A la fin de la guerre, les 4 000 plaques seront remisées dans des malles dans le grenier où elles tomberont dans l'oubli pendant près d'un siècle. En 2012, la ferme des Thuillier étant à vendre. La municipalité l’a acquise pour en faire un lieu de mise en valeur de cette collection unique au monde.

A noter qu’une association, le monde d'Antoinette soutient le centre d'interprétation Vignacourt 14-18. Elle organise des événements artistiques, culturels et sociaux, au musée et dans le village, pour célébrer l’histoire, la créativité et la convivialité de Vignacourt. Elle vient de recevoir un chèque de 1 000 euros remis par le Crédit Agricole Brie Picardie. Une distinction, véritable reconnaissance de son engagement, de son implication et de toutes les actions menées au service du patrimoine et de la vie locale : «Ce soutien est précieux et nous permettra de poursuivre nos projets et d'en développer de nouveaux, au bénéfice de tous», souligne t-elle sur sa page Facebook.



























