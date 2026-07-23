Dijon accueillera la 3ᵉ édition de B To Health

La 3ᵉ édition de la convention d’affaires B To Health, dédiée à la filière HealthTech, se déroulera le 6 avril 2027 à Dijon. Cet événement s'affirme comme un incontournable pour les acteurs des secteurs Medtech, Biotech et Pharma. L’objectif principal de cette rencontre est de favoriser les échanges entre donneurs d’ordres, industriels, établissements de santé et start-ups, tout en maintenant un environnement propice aux collaborations concrètes.





Cette nouvelle édition promet de conserver son ADN en proposant des rendez-vous BtoB ciblés et une multitude d’opportunités pour les participants. PMT Innovation, organisateur de l'évènement, annonce également plusieurs nouveautés qui viendront enrichir l’expérience des visiteurs et renforcer les chances de mise en relation fructueuse. Les professionnels du secteur sont ainsi invités à rencontrer des entreprises locales et internationales afin de dynamiser l’économie et le savoir-faire régional.





Les informations complémentaires concernant cet événement seront divulguées dans les semaines à venir, incitant ainsi les acteurs du secteur à se préparer pour cette occasion unique d’élargir leur réseau professionnel et de découvrir des solutions adaptées à leurs besoins.





Rappelons que l'édition 2026 de l'évènement a rassemblé plus de 200 participants avec plus de 600 rendez-vous BtoB organisés.