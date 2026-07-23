Pour le tissu économique régional, l'enjeu dépasse le cadre sanitaire. Préserver la santé des jeunes est un levier stratégique majeur pour sécuriser les parcours de formation et optimiser la performance des entreprises, particulièrement dans un secteur du BTP en quête d'attractivité.

Le CFA picard mobilisera massivement ses forces : le site d'Amiens réunira 250 de ses apprentis, rejoints par 250 autres venus des centres d'Agnetz (Oise) et de Laon (Aisne), aux côtés de jeunes du réseau Interfor. En immersion, ils participeront à des ateliers ludiques (réalité virtuelle, serious games) axés sur la prévention (santé mentale, addictions, droits).

Un accord national stratégique signé dans la Somme

Au-delà de la pédagogie, cette étape samarienne revêtira une importance institutionnelle de premier plan. L'établissement amiénois a été choisi pour la signature officielle d'une convention nationale de partenariat entre la Caisse nationale de l’Assurance Maladie (CNAM), représentée par son directeur général Thomas Fatôme, et le CCCA-BTP.

Cet accord vise à structurer et généraliser l'accompagnement de tous les CFA de France sur les thématiques de la santé et de l'accès aux soins, via une collaboration renforcée avec les caisses locales, notamment la CPAM de la Somme. En liant action de terrain et décision politique majeure, cet événement positionne la Picardie comme un laboratoire de l'accompagnement global des futurs actifs du territoire.







