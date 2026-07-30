Création d’un chantier naval à Ancerville

«En rapatriant la construction de nos bateaux sur le territoire du Der, nous faisons un choix de cohérence : produire là où nous exploitons, avec des entreprises d’ici, dans le respect de l’environnement. C’est à la fois un projet industriel, écologique et territorial». Voilà pour la philosophie portée par Antoine Bresson, Président et fondateur de Fløtyll qui a décidé d’investir 900 000 euros dans son département d’origine et en collaboration avec Sébastien Martin, dirigeant de France Pontoons, implanté à Chamouilley. Pour ce projet, cinq bateaux seront fabriqués d’ici mi-2027 par un collectif d’entreprises meusiennes du territoire. Mateco pour les coques aluminium, Clos 2000 pour les châssis vitrés et Adam Levage pour le grutage ont accepté de se lancer dans cette aventure entrepreneuriale collective.

Production lancée en septembre

La production démarrera dès le mois de septembre à Ancerville avec une volonté de s’engager dans le «made in France» et de participer à la «réindustrialisation» du territoire. Pour ce projet, l’écologie est intégrée à chaque étape avec un circuit court de trente kilomètres séparant le chantier du lac où les bateaux sont exploités, des matériaux pensés pour leur fin de vie et un réemploi au cœur de l’énergie avec le choix de privilégier des batteries automobiles de seconde vie, reconditionnées plutôt que produites à neuf. La création de ce chantier naval à Ancerville vise à produire une flotte exploitée par Fløtyll pour la location, puis proposée à la vente.



