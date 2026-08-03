La Saône-et-Loire comptait en moyenne 46.580 personnes inscrites à France Travail au deuxième trimestre 2026, hors personnes en attente d'orientation ou en parcours social. Cela représente une hausse de 1,1% sur trois mois et de 0,9% sur un an. Parmi elles, 41.340 étaient tenues de rechercher un emploi (catégories A, B et C), soit une progression trimestrielle de 0,7% et annuelle de 0,8%.

Dans le détail, 20.720 demandeurs d'emploi étaient sans activité (catégorie A), tandis que 20.620 exerçaient une activité réduite. La catégorie A recule toutefois de 0,9% sur le trimestre, malgré une légère hausse de 0,5% sur un an. En parallèle, 3.175 personnes relevaient d'un parcours social et 1.057 étaient en attente d'une orientation.



Une tendance régionale contrastée

À l'échelle de la Bourgogne-Franche-Comté, 233.950 personnes étaient inscrites à France Travail, hors parcours social et attente d'orientation. Les effectifs augmentent de 1% sur le trimestre et de 1,9% sur un an. Les catégories A, B et C progressent de 0,7%, tandis que la catégorie A gagne 0,3% sur trois mois et 2,2% sur un an. Toutefois, ces évolutions restent influencées par l'intégration de nouveaux publics, notamment les bénéficiaires du RSA et certains jeunes accompagnés. À périmètre constant, hors nouveaux inscrits liés à cette réforme, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A diminue de 0,8% au deuxième trimestre et demeure stable sur un an.

Les situations varient selon les départements, avec une baisse dans le Jura et une hausse plus marquée dans l'Yonne. En région, les demandeurs d'emploi inscrits depuis au moins un an représentent désormais 46,9% des inscrits en catégories A, B et C, en légère hausse par rapport au trimestre précédent.