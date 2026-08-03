Cette rencontre s'adresse aux entrepreneurs, dirigeants, professionnels ainsi qu'aux particuliers désireux d'améliorer leurs compétences en communication et en leadership. Bernard Thellier, ancien négociateur du GIGN, sera l'intervenant phare de cet événement. Avec plus de dix ans d'expérience dans la gestion de crises majeures, il partagera ses méthodes éprouvées pour désamorcer des situations extrêmes telles que les prises d'otages et le terrorisme, affichant un taux de réussite de 100 %.

Au cours de cette conférence, les participants auront l'opportunité d'apprendre à instaurer la confiance au sein d'un groupe, à fédérer les talents et à améliorer leur prise de décision sous pression. L'événement se déroulera dans la Salle Baltus Le Lorrain, située au 100 rue de la gare à Creutzwald. Les portes ouvriront à 18 h, suivies d'une conférence qui débutera à 18 h 30 et durera environ une heure et demie.

Cette initiative vise non seulement à inspirer les professionnels mais également à toucher un public plus large incluant parents et enseignants, mettant en avant l'aspect humain des méthodes du GIGN. Les places sont limitées et un tarif préférentiel est proposé jusqu'au 15 août pour ceux qui souhaitent participer à cette soirée prometteuse.