Un étudiant Français jugé au pénal jeudi à Singapour pour avoir léché une paille a été condamné à une simple amende de 600 dollars de Singapour alors qu'il encourait une courte peine de prison.

Didier Gaspard Owen Maximilien, étudiant âgé 19 ans, a reconnu avoir publié sur les réseaux sociaux une vidéo le montrant en train de remettre une paille qu'il avait léchée dans le distributeur d'une machine à jus d'orange.

L'étudiant qui encourait jusqu'à trois mois de prison a écopé d'une amende de 600 dollars de Singapour (406 euros) pour atteinte à l'ordre public.

Selon le quotidien The Straits Times, la vidéo que le jeune homme a postée "est rapidement devenue virale", suscitant un scandale dabs la cité-Etat réputée pour son intransigeance face aux incivilités.

Au prononcé de la décision, la juge Kelly Ho a déclaré qu'au vu de "l'âge et de la nature de l'infraction" du jeune Français, des mesures alternatives telles qu'une mise à l'épreuve ou des travaux d'intérêt général ne seraient pas retenues.

Les procureurs ont rejoint l'avis du juge, estimant que l'infraction se situait dans la fourchette basse de gravité : il existait certes une atteinte aux normes d'hygiène mais personne n'avait utilisé la paille et il n'y avait donc "aucune preuve de préjudice".

Vêtu d'un costume sombre et d'une chemise blanche sans cravate, il a quitté le tribunal peu après en compagnie de ses parents également présents dans la salle. Tous ont refusé de s'adresser aux journalistes.

Son avocat, Kalidass Murugaiyan, avait précédemment plaidé pour une amende, mesure d'atténuation de la peine, plutôt que pour une mise à l'épreuve.

"Il regrette profondément d'avoir causé tous ces ennuis", a déclaré l'avocat dans sa plaidoirie.

Le jeune homme, qui dispose d'un visa étudiant à Singapour, était en liberté sous caution. Il doit poursuivre ses études en France à partir de septembre.

Fin avril, le tribunal l'avait autorisé à quitter Singapour pour un stage de trois semaines à Manille, une condition obligatoire pour l'obtention de son diplôme. Il est revenu sur le territoire depuis lors.

Selon la justice singapourienne, le Français savait qu'il était "susceptible de causer une perte ou un dommage injustifié" à iJooz, la société qui exploite le distributeur automatique, qui a dû remplacer les 500 pailles de la machine.

Les autorités singapouriennes et la justice se montrent d'une grande fermeté en cas d'atteinte à l'ordre public.

L'an passé, un Australien de 26 ans avait écopé de neuf jours de prison avant d'être expulsé pour s'être précipité vers la chanteuse Ariana Grande, lors de la première asiatique du film "Wicked : For Good".