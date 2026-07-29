Dans un contexte où le système de santé connaît une transformation rapide, portée notamment par le développement de l'intelligence artificielle, Santenov Dijon Bourgogne organise, les 10 et 11 février prochains, les Santenov Days « e-Santé & Souveraineté » au Palais des Congrès de Dijon.

L'événement sera l'occasion pour les participants d'échanger sur les défis liés à la maîtrise et à la sécurisation du numérique en santé. Il mettra également en avant des solutions pour construire un numérique en santé sécurisé, maîtrisé et résilient, au bénéfice des patients et des professionnels de santé.

Un espace d'échanges et de partage d'expériences

Les Santenov Days rassembleront des acteurs de la santé, des directions d'établissements de santé, des industriels, des entreprises, des startups, des experts ainsi que des représentants institutionnels. Tous seront invités à partager leurs retours d'expérience et à échanger autour des enjeux de la souveraineté numérique en santé.

Le programme s'articulera autour de conférences, de tables rondes réunissant des experts, de retours d'expérience et d'un espace consacré aux exposants et au réseautage. Les participants pourront développer leur réseau et identifier des solutions en faveur de la souveraineté numérique dans ce domaine. La conférence d'ouverture sera assurée par Dominique Pon, directeur général de La Poste Santé & Autonomie et ancien responsable ministériel du numérique en santé (2019-2022).



