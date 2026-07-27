Les 22, 23 et 24 septembre, à Arras, vont se dérouler les 10e Assises Nationales du Bien-Vieillir. Seront présents, pendant ces trois jours, les acteurs publics, privés et associatifs engagés autour du grand âge, de l’autonomie et de la transition démographique.

Au programme de ces trois jours, près de 30 conférences, 50 stands d’information et des tables rondes qui doivent permettre d'échanger et de mettre en avant les expériences de chacun sur le sujet du bien-vieillir. 850 personnes sont attendues. Les inscriptions se font sur le site des Assises Nationales.

Ville d'accueil de ces Assises, Arras met également en avant son travail sur ce sujet, avec notamment la Maison des Seniors. Cette dernière permet d'avoir un espace témoin de 60 m², conçu pour prévenir la perte d’autonomie, favoriser le maintien à domicile et accompagner les personnes en situation de handicap. La Communauté urbaine d'Arras annonce aussi mettre en place, chaque année, plus de 1 000 ateliers à destination des personnes âgées du territoire.