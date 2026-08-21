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Distinction

La clinique Ambroise Paré de Thionville obtient la certification de la HAS

La clinique Ambroise Paré de Thionville vient d’obtenir la certification de la Haute Autorité de santé (HAS) pour une durée de quatre ans. Une reconnaissance qui vient évaluer plusieurs aspects de son fonctionnement, de la prise en charge des patients à l’organisation des équipes et en passant par la gouvernance de l’établissement.

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Par S.M
La Gazette Moselle
Publié le 21 août 2026 - Mis à jour le 21 août 2026

La clinique, qui fait partie du Groupe Louis Pasteur Santé, obtient une note de 93/100 dans chacun des trois chapitres examinés. Le premier concerne directement les patients, avec notamment la qualité de leur prise en charge, la prise en compte de leurs besoins et leur participation aux soins. Le deuxième porte sur les équipes de soins et leur capacité à garantir des prises en charge pertinentes, efficaces et sécurisées. Enfin, le troisième chapitre s’intéresse à l’établissement et à sa gouvernance.

Des équipes engagées dans l’amélioration des soins 

Au-delà des résultats, la certification met en lumière le travail réalisé au quotidien par les professionnels de la clinique. Médecins, soignants et personnels de l’établissement sont mobilisés pour assurer la qualité et la sécurité des soins, tout en faisant évoluer leurs pratiques. Une démarche d’amélioration continue que la clinique souhaite poursuivre au cours des prochaines années. 