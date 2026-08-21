La clinique, qui fait partie du Groupe Louis Pasteur Santé, obtient une note de 93/100 dans chacun des trois chapitres examinés. Le premier concerne directement les patients, avec notamment la qualité de leur prise en charge, la prise en compte de leurs besoins et leur participation aux soins. Le deuxième porte sur les équipes de soins et leur capacité à garantir des prises en charge pertinentes, efficaces et sécurisées. Enfin, le troisième chapitre s’intéresse à l’établissement et à sa gouvernance.

Des équipes engagées dans l’amélioration des soins

Au-delà des résultats, la certification met en lumière le travail réalisé au quotidien par les professionnels de la clinique. Médecins, soignants et personnels de l’établissement sont mobilisés pour assurer la qualité et la sécurité des soins, tout en faisant évoluer leurs pratiques. Une démarche d’amélioration continue que la clinique souhaite poursuivre au cours des prochaines années.