Ces opérations vont des procédures programmées aux interventions d'urgence, et témoignent d'un travail d'équipe remarquable impliquant médecins, chirurgiens, anesthésistes, infirmiers et autres professionnels de la santé. Chaque intervention représente non seulement une opération, mais aussi un parcours de soins complet, soulignant l'engagement et l'expertise des équipes médicales qui améliorent la vie des patients.

L'hôpital comporte plusieurs sites, notamment l'hôpital de Mercy à Metz et l'hôpital Bel-Air à Thionville, ainsi que plusieurs autres établissements dédiés à différents types de soins. Cette diversité permet une prise en charge adaptée aux besoins des patients. La reconnaissance des efforts du personnel soignant est mise en avant, car chaque intervention est le fruit d'une collaboration étroite visant à offrir une attention personnalisée à chaque patient. Les résultats obtenus reflètent non seulement le volume d'interventions, mais également la qualité des soins prodigués.