La Clinique Jeanne-d’Arc s'impose comme un acteur de santé clé du territoire lorrain. Forte de ses 100 salariés et de 40 médecins, la structure enregistre chaque année 8 300 consultations pré-anesthésiques. Cette notoriété vient d’être renforcée avec l’obtention de la certification «Haute Qualité des soins».

Concrètement, cette distinction nationale obligatoire récompense l'excellence des pratiques de l'établissement lorrain, membre du groupe Louis Pasteur Santé, à l'issue d'un audit rigoureux de ses services cliniques et chirurgicaux.

Son offre de soins pluridisciplinaire couvre l'orthopédie, l'ophtalmologie, l'ORL ou encore la chirurgie digestive et vasculaire. Ce dynamisme territorial repose également sur d'étroites synergies médicales développées avec la Clinique Louis Pasteur d'Essey-lès-Nancy.

Une évaluation rigoureuse des standards de sécurité

La certification, valable pour une durée de quatre ans, découle d'un audit approfondi mené du 30 mars au 3 avril 2026. Les experts ont inspecté les blocs chirurgicaux, le plateau technique ainsi que les services d’ambulatoire et d’hospitalisation. Les résultats saluent l’engagement quotidien des équipes et la conformité stricte aux standards de sécurité sanitaire. La direction du groupe se félicite d'un travail acharné qui renforce l'attractivité de la médecine régionale.

Ce succès positionne durablement l'établissement comme une référence de confiance et de performance pour les usagers du bassin lunévillois.