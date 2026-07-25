Château-Thierry : L'hôpital se dote d'un nouvel équipement innovant

Un nouvel équipement pour le service de gastro-entérologie du centre hospitalier Jeanne de Navarre. Il vient d'être doté d'un appareil dédié au prélavage des endoscopes. En combinant l'air et l'eau, il assure le pré-nettoyage des endoscopes grâce à un processus entièrement automatique, capable de nettoyer même les canaux inaccessibles aux brosses. Cette innovation, encore peu déployée dans les établissements de santé, permet de standardiser et de documenter chaque étape du prénettoyage, renforçant ainsi la qualité des pratiques, la traçabilité des opérations et la sécurité des patients.

Des bénéfices dans plusieurs domaines

Cet équipement aura de nombreux bénéfices tant pour les professionnels de santé que pour les patients. Il sera plus efficace puisque mes parties de l’endoscope inaccessibles aux brosses sont également pré-nettoyées, garantissant une qualité de traitement optimale. Il sera aussi plus économique : un prélavage semi automatisé qui réduit le temps de manipulation (7 min au lieu de 15 min) et libère les équipes pour d'autres missions. Il sera plus durable : une technologie fonctionnant uniquement avec de l’eau, sans consommables ni détergents, tout en limitant la consommation d’eau. Une innovation qui s’inscrit pleinement dans la démarche de développement durable de l’établissement. Et il sera plus sûr avec une diminution de l’exposition des professionnels aux produits chimiques.

Au-delà de ses performances techniques, l'équipement améliore également l’ergonomie des postes de travail. En réduisant les gestes répétitifs et les contraintes physiques, il contribue à prévenir les troubles musculo-squelettiques (TMS), à améliorer la qualité de vie au travail et à renforcer la satisfaction des équipes. Un engagement pour une santé plus durable donc et qui améliore les conditions de travail des soignants.