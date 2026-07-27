Le CHU de Rouen déploie son drone médical d’urgence

Le SAMU 76A du CHU de Rouen dispose désormais d’un drone médical destiné à accélérer l’accès au défibrillateur lors d’un arrêt cardiaque.

Dès l’appel au Centre 15, les équipes médicales peuvent guider le témoin pour commencer un massage cardiaque et déclencher les secours. Lorsque la situation le nécessite, le drone est également envoyé sur place avec un défibrillateur automatique. Il peut décoller environ une minute après son déclenchement, atteindre 65 km/h et couvrir une zone d’environ 200 km².

Expérimentation à Forges-les-Eaux

Après une expérimentation menée pendant plus d’un an à Forges-les-Eaux, le dispositif repose désormais sur deux implantations en Normandie, la seconde est prévue dans l’est de la Métropole Rouen Normandie.

Le projet représente près de 300 000 euros d’investissement et bénéficie du soutien financier de la Région Normandie. Il associe le CHU de Rouen à Delivrone, entreprise normande basée à Saint-Étienne-du-Rouvray, et au fabricant suédois Everdrone.

Cette innovation répond à un enjeu majeur : près de 50 000 arrêts cardiaques surviennent chaque année en dehors de l’hôpital en France. Le drone médical pourrait contribuer à réduire les délais d’accès aux équipements de secours, notamment dans les zones où les équipes d’intervention mettent davantage de temps à arriver. Au-delà de l’urgence médicale, le développement de ces solutions ouvre un marché pour les entreprises technologiques et renforce les collaborations entre établissements de santé, industriels et collectivités.