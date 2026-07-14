Mode : Olivier Rousteing nommé directeur artistique de Paco Rabanne

Le Français Olivier Rousteing a été nommé directeur artistique de Paco Rabanne, ont annoncé mardi sur Instagram la maison de luxe espagnole et le créateur.

"Rabanne est enchanté d'accueillir Olivier Rousteing en tant que nouveau directeur artistique de la maison. Sa première collection sera présentée en mars 2027", a indiqué la marque.

Sur son compte, le styliste a publié une capture d'écran d'échanges de messages avec sa mère, dans lesquels il confirme sa nomination, accompagné du commentaire en anglais "Let the journey begin" (Que l'aventure commence).

"Rejoindre Rabanne est un immense honneur. (...) Pour moi, la mode est une question d'émotion, d'identité et de confiance en soi pour exprimer qui nous sommes vraiment. Cette conviction me semble profondément liée à Paco Rabanne et à sa vision intemporelle de la liberté et de l'individualité", a-t-il ensuite précisé dans un communiqué.

Le nom du créateur de 40 ans était sur toutes les lèvres depuis le départ du Français Julien Dossena, qui a quitté la direction artistique de Rabanne fin juin, après 13 ans à la direction des collections.

Olivier Rousteing, qui a dirigé pendant près de quinze ans les collections de la maison Balmain, avait quitté la marque française en novembre 2025. Ces dernières semaines, il avait posté plusieurs messages sur ses réseaux indiquant qu'il avait pris soin de sa santé physique et mentale ces derniers mois, et qu'il se sentait prêt pour de nouvelles collaborations.

Connu pour ses créations glamour et pop, très suivi sur les réseaux sociaux, avec près de 10 millions de followers sur Instagram, Olivier Rousteing a multiplié les actions ces dernières années pour rendre l'univers du luxe compréhensible et attractif pour les jeunes et démocratiser la mode.

En 2015, il avait notamment signé une collection pour une collaboration entre Balmain et la marque H&M.

Quelques années plus tard, en 2022, c'est Jean-Paul Gaultier qui lui avait confié la direction d'une de ses collections.

En mai dernier, il avait réalisé la robe de la chanteuse Beyoncé pour le très exclusif Met Gala new-yorkais.