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Meuse : pourquoi les PME passent encore à côté des financements transfrontaliers

Les entreprises de la Meuse disposent d'un avantage que peu de territoires français peuvent revendiquer : leur proximité avec la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne. Pourtant, les financements européens destinés aux projets transfrontaliers restent encore peu mobilisés par les PME. L'ouverture d'un nouvel appel à projets Interreg Grande Région remet en lumière ce levier financier, capable d'accompagner l'innovation, les investissements et le développement de nouveaux marchés.

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Meuse mise sur les financements transfrontaliers. © Communauté d'Agglomération du Grand Verdun.

Meuse mise sur les financements transfrontaliers. © Communauté d'Agglomération du Grand Verdun.

Par J.M
Les Tablettes Lorraines
Publié le 10 juillet 2026 - Mis à jour le 10 juillet 2026

Grâce à sa situation au cœur de la Grande Région, la Meuse peut s'appuyer sur des partenariats avec des acteurs économiques des pays voisins pour accéder à des aides européennes. Jusqu'au 10 octobre 2026, entreprises, organismes de recherche et structures d'accompagnement peuvent déposer des projets communs dans des domaines aussi variés que l'industrie, le numérique, la transition écologique, la recherche ou la formation. Au-delà du financement, ces coopérations permettent aussi d'accéder à de nouvelles compétences, d'élargir son réseau et de renforcer sa présence sur les marchés européens.

Un levier financier encore sous-utilisé

Dans un contexte où le coût du crédit pèse sur les investissements, les financements européens deviennent une source de plus en plus recherchée par les entreprises françaises. Les territoires frontaliers disposent d'un avantage concurrentiel en pouvant bâtir plus facilement des projets avec leurs voisins européens. Pour les PME meusiennes, cette proximité géographique représente un véritable levier de croissance, encore largement sous-exploité. Développer des coopérations transfrontalières ne permet plus seulement d'obtenir une aide financière : c'est aussi un moyen d'accélérer l'innovation, de partager les risques et de renforcer durablement la compétitivité des entreprises sur un marché européen de plus en plus intégré.