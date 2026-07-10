Ce dispositif, fruit de six mois de travail conjoint avec les sapeurs-pompiers (SDIS 57), vise à adapter la réponse opérationnelle à la configuration spécifique du secteur sauvegardé messin. L’idée est de surmonter la vulnérabilité des sous-sols anciens lors des interventions des secours.

Une cartographie des sous-sols pour rassurer les investisseurs

L'initiative cible en priorité le tissu économique et immobilier du cœur de ville, qui concentre de nombreux commerces et bâtiments séculaires. Le premier axe stratégique engage une cartographie exhaustive de ces sous-sols enchevêtrés, qualifiés de «gruyère», dont la méconnaissance avait lourdement complexifié le travail des pompiers lors du sinistre de 2024. En fluidifiant les interventions futures grâce à des plans précis et en optimisant l'accès aux galeries en lien avec les services techniques, la municipalité cherche à sanctuariser l'activité commerciale locale et à rassurer les investisseurs face aux risques majeurs de propagation d'incendies.

Un nouveau modèle de sécurité pour les commerces messins

En plus de la logistique d'urgence, le plan intègre une dimension économique et citoyenne à travers le déploiement de campagnes de prévention ciblées. Les commerçants, les acteurs locaux et les résidents seront sensibilisés aux risques spécifiques de cette zone urbaine dense de 120 000 habitants. Salué par le maire François Grosdidier et le préfet Pascal Bolot, ce dispositif désormais opérationnel fait office de nouveau modèle de gestion des risques pour les centres-villes historiques de la région.

L'efficacité de cette stratégie de protection patrimoniale sera évaluée à court terme lors des prochains exercices de sécurité civile.