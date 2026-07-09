Transformer les devis en chiffre d'affaires, c'est la mission que s'est donnée Stephan Dubuc avec sa jeune entreprise Zelkio. Installée au Havre, Zelkio développe une application destinée aux TPE et PME pour les aider à mieux suivre leurs devis et augmenter leur taux de transformation commerciale.

«Dans beaucoup d'entreprises, les devis sont envoyés puis suivis de manière irrégulière, faute de temps, de méthode ou d'outils adaptés», selon le dirigeant. Zelkio entend donc répondre à cette problématique en transformant chaque devis en «opportunité commerciale pilotée et en aidant les entreprises à récupérer le chiffre d'affaires déjà présent dans leur portefeuille».

Création de neuf emplois

La solution s’appuie sur l’intelligence artificielle pour analyser le contexte de chaque devis, organiser les informations clés et aider les entreprises à prioriser leurs relances. L’outil propose ainsi d’identifier le bon moment et le bon message pour reprendre contact avec les prospects, sans modifier les habitudes de travail des équipes.

Avec Zelkio, Stéphan Dubuc est lauréat Création 2026 du Réseau Entreprendre Normandie Estuaire. Il bénéficiera pendant deux ans du suivi de deux dirigeants bénévoles. Cet accompagnement sera complété par un prêt d’honneur de 50 000 euros, dont 16 000 euros issus du prêt d’Honneur Création/Reprise de Bpifrance.

Zelkio prévoit la création de neuf emplois dans les trois prochaines années.

