System M3, entreprise normande spécialisée dans l'aménagement sur mesure de véhicules utilitaires, ouvre un nouveau chapitre avec sa reprise par Julien Desclée de Maredsous. Une reprise qui est soutenue par le Réseau Entreprendre Normandie Estuaire dans le cadre des lauréats Reprise 2026, un dispositif destiné à sécuriser les transmissions d'entreprises.

Présente depuis plus de 35 ans au Havre, à Rouen et à Caen, l'entreprise conçoit, fabrique et installe des aménagements pour les professionnels itinérants. Grâce à son bureau d'études intégré, elle maîtrise l'ensemble de la chaîne, de la conception au service après-vente, en passant par la fabrication dans ses ateliers.

53 emplois maintenus

Julien Desclée de Maredsous sera donc soutenu pendant deux ans de mentorat par deux chefs d'entreprise. Ce soutien est complété par un prêt d'honneur de 50 000 euros, dont 25 000 euros apportés par le prêt d'honneur Création-Reprise de BpiFrance. Le projet prévoit le maintien de 53 emplois à horizon de trois ans.

« Je recherche un regard extérieur pour ouvrir de nouvelles perspectives, confronter mes décisions et garder la lucidité nécessaire dans un rôle souvent solitaire », déclare Julien Desclée de Maredsous.

