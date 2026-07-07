Créée en 2022, Hello Art Up a imaginé un musée participatif numérique pour les personnes âgées et publics fragiles qui peuvent ainsi créer des expositions numériques collaboratives à partir de leurs souvenirs et de leurs histoires de vie, l'occasion pour les résidents de s'exprimer, de partager et de se valoriser. Ce projet est déjà déployé dans plus de 150 établissements (EHPAD, CHU, groupes hospitaliers, collectivités territoriales...), auprès de 3 000 participants. Grâce à la réalité virtuelle et à une approche phygitale, les seniors peuvent co-construire leurs projets tout en réduisant l'isolement social, en évoquant une œuvre, un paysage, ou encore un morceau de musique. Puis les participants filment la résidence avec une caméra à 360°, qui génère un espace virtuel au sein duquel va se dérouler l'exposition.

Déjà 40 participants au Trophée

Le Trophée Pro de Groupama récompense des artisans, commerçants et prestataires de services qui se démarquent par des actions durables et innovantes. Parmi les principaux critères pour candidater : employer jusqu'à 10 salariés, s'investir dans le développement local, innover et prendre en compte son impact social et environnemental. Ce concours est organisé tous les deux ans depuis 2018. Une quarantaine d'entreprises y ont déjà participé.

Adhérente de la communauté régionale d'innovation Hauts-de-France, l'entreprise de l'ESS Hello Art Up est portée par Laetitia Portal, archéologue de formation. L'entreprise est incubée par Eurasanté et a déjà reçu de multiples récompenses. Le prix a été remis le 3 juillet dernier par Romain Dhenin, co-fondateur de l'entreprise lilloise Bioteos, candidat du Nord et lauréat régional 2024 du Trophée Pro.