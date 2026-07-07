Laon : Une nouvelle résidence de 32 logements se construit

La demande de logements évolue et les logements s'adaptent. À Laon, la première pierre d'une future résidence de 32 logements vient d'être posée par l'Opal à quelques mètres du siège du bailleur social. Ce quartier, en entrée de ville de Laon du côté de la route de La Fère, s'est largement renouvelé ces dernières années avec les inaugurations récentes de la Pension de famille Michel Colucci ou encore du foyer de jeunes travailleurs. Ce nouveau projet d'un montant de près de 4,9 millions d'euros s'inscrit dans une réflexion globale d'aménagement du secteur mais vient aussi répondre à une demande nouvelle.

Des logements adaptés à la demande

«Nous sommes ici sur des logements de petite typologie, de type 3 et 4, confirme Freddy Grzeziczak, président de l'Opal. Cela correspond à une évolution de la demande, nous ne sommes plus dans les années 1960 par exemple où il fallait des logements pour de grandes familles. Aujourd'hui, nous avons des problématiques de familles monoparentales, de personnes en situation de handicap, ou encore du vieillissement de la population».

Ces 32 logements locatifs dont 20 disposant de loggias ou balcons devraient être mis en location à partir du second trimestre 2027. Leur construction a déjà débuté depuis janvier dernier. «L'Opal participe à la transformation du logement dans notre ville et nous-mêmes avons mis en place une réhabilitation du logement ancien, rappelle Eric Delhaye, maire de Laon. Cette future résidence sera dotée d'un ascenseur, ce qui est une bonne chose parce que nous manquons d'immeubles équipés de la sorte à Laon». Il souligne la transformation de ce secteur de la ville en quelques années.