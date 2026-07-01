Le Pont de Liverdun est fermé à la circulation à partir du 6 juillet

Fermeture du pont de Liverdun pendant quatre mois ! À partir du 6 juillet, l’infrastructure va connaître un chantier de construction d’une voie douce à destination des cyclistes et des piétons. L’opération entre dans le cadre du développement des mobilités douces du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle.

«Des déviations sont mises en place et des systèmes de navettes sont mis en œuvre en partenariat avec la commune et la communauté des communes. Cette fermeture a également pour objectifs de garantir la sécurité des ouvriers intervenant sur le chantier. Cela permettra également de réduire significativement la durée globale du chantier et de limiter les contraintes dans le temps pour les usagers», assure l’exécutif départemental.

1,5 million d’euros d’investissement

1,5 million d’euros d’investissement sont annoncés, entièrement pris en charge par le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle.

La nouvelle infrastructure, destinée aux piétons et aux cyclistes, prendra la forme d’une structure suspendue venant s’accrocher au pont existant afin de permettre un franchissement sécurisé de la Moselle.

Elle sera réalisée par la fixation de consoles métalliques sur la face aval du pont afin de supporter un platelage en bois constituant une voie douce d’une largeur de 2,50 mètres.

Une opération de maintenance de l’ouvrage, construit après-guerre, est également programmée : réfection de l’étanchéité, réparation des bétons de structures, mises aux normes des dispositifs de sécurité et renouvellement des super structures.

«Le marché prévoit par ailleurs près de 800 heures réservées à des publics en réinsertion professionnelle», précise l’exécutif départemental.

Les travaux seront réalisés par les entreprises Berthold et Eurovia et leurs sous-traitants.