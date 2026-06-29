La Meuse s'apprête à accueillir l'une des étapes du Tour de France des Trucs qui Marchent, initiative nationale destinée à valoriser les projets locaux reproductibles dans d'autres territoires. Le choix de Saint-Maurice-sous-les-Côtes n'est pas anodin. Cette commune de 380 habitants, située au cœur des Côtes de Meuse, a engagé ces dernières années plusieurs opérations visant à maintenir son attractivité malgré les défis démographiques auxquels sont confrontées de nombreuses communes rurales. Les organisateurs mettront notamment en avant le maintien de la gestion communale de l'eau potable en régie directe, permettant à la collectivité de conserver la maîtrise d'un service essentiel tout en sécurisant l'approvisionnement des habitants. Autre réalisation emblématique : la transformation de l'ancienne école communale en quatre logements à haute performance énergétique ainsi qu'en Maison d'Assistantes Maternelles. La visite présentera également la forêt pédagogique développée dans le cadre du programme national «La forêt fait école», ainsi que les initiatives de soutien aux activités agricoles locales, notamment autour de la filière mirabelle, véritable marqueur économique et identitaire des Côtes de Meuse.

Services et logement, moteurs des territoires

L'étape meusienne illustre une évolution observée dans de nombreux territoires français : le développement économique repose désormais autant sur la capacité à maintenir des services de proximité et à attirer de nouveaux habitants que sur l'implantation d'entreprises. À l'échelle nationale, les collectivités investissent de plus en plus dans la réhabilitation de bâtiments existants, la création de logements, les équipements dédiés à la petite enfance ou encore la gestion durable des ressources locales. Ces projets répondent à des enjeux économiques majeurs : attirer des actifs, faciliter l'installation des familles, soutenir l'emploi local et préserver la vitalité des centres-bourgs.