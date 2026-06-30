Identifier de nouvelles activités aéronautiques et extra-aéronautiques histoire de booster l’Aéroport Metz-Nancy-Lorraine ! Objectif affiché d’une enquête stratégique prévue en septembre prochain par la Région Grand Est, gestionnaire de l’infrastructure aéroportuaire, annoncée à l’occasion de la séance plénière de l’exécutif régional le 25 juin.

«Les aéroports régionaux ne sont pas seulement des infrastructures de transport. Ils sont des outils d'attractivité, de développement économique, d'ouverture sur le monde et d'aménagement du territoire. Notre responsabilité est de leur donner un avenir durable, adapté aux besoins des territoires et aux attentes de nos concitoyens», souligne Franck Leroy, président de la Région Grand Est

4,2 millions d’euros de déficit cumulé

L’amélioration de la santé financière des différentes plateformes régionales et leur adaptation aux besoins réels fait partie des engagements majeurs pris par la Région.

Au début du mois, la chambre régionale des comptes Grand Est, suite à une saisie effectuée par le préfet de la région Grand Est sur la situation financière de l’infrastructure gérée par la Région Grand Est via l’Établissement public de Metz-Nancy-Lorraine (EPMNL), constatait un déficit cumulé de 4,2 millions d’euros de la section d’exploitation.

«Les observations formulées par la chambre régionale des comptes confirment la nécessité de clarifier le rôle de chaque plateforme et de consolider leur modèle économique. Cette analyse rejoint les réflexions engagées depuis plusieurs années par la Région Grand Est. L’avenir des aéroports régionaux passe par une adaptation de leurs missions, de leur gouvernance et de leurs modèles de développement», assure l’exécutif régional.