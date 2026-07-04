Le chef Bertrand Grébaut, qui a donné un coup de jeune à la cuisine derrière les fourneaux du Septime à Paris, classé parmi les meilleurs restaurants du monde, est décédé à l'âge de 44 ans, a annoncé samedi son associé Théophile Pourriat.

"J'ai l'immense tristesse de vous annoncer la disparition de Bertrand. Il a lutté de toutes ses forces et avec un immense courage contre la maladie", a indiqué "Théo" sur le compte Instagram du restaurant de l'est parisien, en disant avoir "perdu (son) meilleur ami, (son) associé, (son) frère".

D'abord graphiste, Bertrand Grébaut s'oriente vers la cuisine, se forme à la prestigieuse école de gastronomie Ferrandi et fait ses débuts à l'Arpège (Paris) d'Alain Passard puis à L'Agapè (Paris) où il se distingue à seulement 26 ans.

En 2011, le duo qu'il forme avec Théophile Pourriat ouvre l'adresse Septime, qui séduit avec une cuisine inventive derrière la simplicité, dans le cadre moins chic mais plus décontracté de l'est parisien (11e arrondissement), loin des beaux quartiers où se concentrent les tables des grands chefs.

En 2013, l'établissement de la rue de Charonne se fait une place dans le classement des 50 meilleurs restaurants du monde de la revue britannique Restaurant. Il obtient aussi une étoile au guide Michelin, qui loue sa "cuisine moderne, un brin créative, à dominante végétale, axée sur le produit mis en valeur avec maestria : on va à l'essentiel, sans fioritures, avec du relief, du caractère et des assaisonnements toujours justes".

Le succès est tel que le duo ouvre de nouvelles adresses tout près de Septime, Clamato, axé sur les plats de mer, La Cave et la pâtisserie Tapisserie. Bertrand Grébaut et Théophile Pourriat ont aussi lancé la table-chambre d'hôte "D'une île", dans l'Orne.

"Chef aussi discret que talentueux, largement à l'écart du +star-system+ actuel de la restauration, Bertrand Grébaut a formé de nombreux jeunes cuisiniers et a instillé une nouvelle approche du métier, mélange d'exigence et de décontraction", lui a rendu hommage le site spécialisé Bouillantes, pour qui "son apport au monde de la gastronomie française contemporaine a été essentiel".

"Le collectif était ce à quoi il tenait ; c’est ce qui nous porte", a écrit de son côté Théophile Pourriat.