Un été entre culture, nature et loisirs au Louvre-Lens

Le programme « Parc en fête » met l'accent sur des activités variées, allant des jeux de pétanque et de Mölkky à des ateliers créatifs au bord de l’eau. Les visiteurs pourront également profiter de séances de bien-être et d’autres animations à partager en famille ou entre amis. Le week-end d’ouverture, les 4 et 5 juillet, sera marqué par des animations gratuites pour tous, incluant un mur d’escalade, une tyrolienne, et un manège participatif. Des spectacles et ateliers artistiques enrichiront l'expérience, notamment avec la présentation d’un espace convivial intitulé le Chapitong, conçu par le collectif Va-nu-pieds.

Un autre temps fort de l'été sera La Nuit des Étoiles, prévue le 22 août, offrant des animations familiales autour de l'observation du ciel et des projections de films. Au programme : observation du ciel, balades nocturnes à la lampe torche, et projection en plein air du film Le Robot sauvage. Enfin, la semaine de la biodiversité, du 20 au 26 juillet, mettra en avant la richesse de la nature à travers divers ateliers éducatifs sur les abeilles, le jardinage et l'artisanat. Cette programmation vise à sensibiliser le public tout en proposant des moments festifs autour de la culture et de l'environnement.