Le temps du Festival d'Avignon, il est régisseur général de la cour d'honneur du palais des papes: Jérôme Delporte tente de répondre aux rêves les plus fous des metteurs en scène tout en préservant un lieu historique prestigieux et classé.

"C'est le plus beau théâtre du monde, quand même !" s'exclame Jérôme Delporte, qui reçoit l'AFP à l'ombre de la monumentale enceinte fortifiée, édifiée au XIVe siècle.

Avec son plateau s'étirant en longueur et quelque 1.800 gradins, installés de mai à octobre, la cour est le berceau de ce rendez-vous international du théâtre né en 1947 avec "La Tragédie du roi Richard II" de William Shakespeare, mise en scène par Jean Vilar.

Chaque soir, "vers 22h10, quand le public est rentré et que j'ai fait mon +check+ auprès de tous les corps de métier pour savoir si tout est en place, je fais démarrer le spectacle en lançant +top trompettes+ dans mon talkie-walkie", raconte le régisseur.

À 54 ans, il coordonne une équipe nombreuse. D'abord 25 personnes affectées à la machinerie sur le plateau, au son, à la lumière, la puissance électrique, l'habillage. S'y ajoutent un adjoint, 17 agents "polyvalents" (qui gardent et nettoient plateau et loges, entre autres) et une trentaine d'agents d'accueil qui placent les spectateurs.

Intermittent du spectacle, ancien cadre chez EDF avant une reconversion, il occupe cette fonction depuis 2021, après avoir été électricien, sur ce même site, de 2003 à 2015. Autant dire qu'il connaît "par cœur" les lieux: aucun escalier en colimaçon ni aucun petit couloir ne lui échappe.

Son équipe et lui arrivent en juin, quand le plateau et les gradins ont déjà été montés. Mais tout reste à faire "pour équiper ce théâtre qui n'en est pas un". Notamment tirer "des kilomètres de câbles électriques" pour installer les projecteurs partout, et en particulier en haut des tours.

Histoire sentimentale

En amont du festival ont lieu des réunions avec les metteurs en scène, "pour s'accorder sur ce qui va être possible ou pas", en fonction de ce site si particulier et de la réglementation régissant le spectacle vivant, explique Jérôme Delporte.

Une artiste voulait "faire couler du sang sur les murs" ? Ce ne fut pas possible.

Le palais des papes, "c'est un musée, un bâtiment qui est classé au patrimoine mondial de l'Unesco", rappelle le régisseur. Pas question, par exemple, de toucher la pierre des murs d'enceinte avec une structure métallique.

"Mais on trouve souvent des solutions, comme proposer une planche en trompe-l'oeil", explique-t-il avec un grand sourire.

Dans "Maldoror", spectacle d'ouverture de cette 80e édition, le metteur en scène voulait que les spectateurs puissent déambuler sur le plateau pendant que les acteurs jouent? Cela a été rendu possible, avec "une jauge de 250 personnes" maximum, dit M. Delporte.

Avec son équipe, il doit aussi s'adapter ou se préparer à certaines contraintes, comme la canicule qui oblige parfois à changer des plannings. Il faut aussi pouvoir réagir comme quand, l'année dernière, un orage et des trombes d'eau se déversant des gargouilles sont venus perturber la représentation du "Soulier de satin".

Il faut enfin s'organiser afin de ne pas déranger les visites patrimoniales en journée.

Jérôme Delporte confie perdre "5 kilos pendant chaque festival". "Mais je les avais pris avant", rit-il, évoquant un "métier passion".

Lui, qui travaille le reste de l'année au Théâtre public de Montreuil (est de Paris), admet entretenir "une petite histoire sentimentale" avec "la cour".

"La première fois de ma vie où je suis rentré dans un théâtre, c'était la cour d'honneur. Pour y bosser." "Avant je n'étais pas du tout dans le spectacle. Et n'avais jamais mis un pied au théâtre, même pas avec l'école. Maintenant j'aime bien".