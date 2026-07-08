Dijon célèbre les 80 ans des Fêtes de la Vigne

Créées en 1946 à l'initiative du chanoine Kir, les Fêtes de la Vigne reviennent pour une édition marquant leurs 80 ans. Organisé par l'association Trad'Culture avec le soutien de Dijon et de Dijon Métropole, le festival propose, jusqu’au 12 juillet, un programme réunissant danses, musiques, chants et rencontres autour des traditions populaires.





Des rendez-vous dans plusieurs sites de Dijon





Le musée de la Vie bourguignonne s'associe à cette édition anniversaire en présentant, jusqu'au printemps 2027, un espace consacré à l'histoire des Fêtes de la Vigne. Le 11 juillet, le public pourra assister à une conférence consacrée au patrimoine culturel immatériel et à la démarche engagée autour du festival, avant de découvrir des témoignages et des créations artistiques des élèves du collège Bachelard et de l’école Buffon.





Les Archives municipales proposent également l’exposition « Les Fêtes de la Vigne, archives d’un patrimoine vivant », visible jusqu’au 30 octobre2026. Celle-ci revient sur les différentes étapes du festival, son développement au fil des années, son lien avec les traditions viticoles locales et son ouverture à des groupes étrangers. Des visites commentées sont également prévues.





En outre, un concert regroupant la Société Philharmonique de Dijon et des ensembles invités de Serbie et d'Uruguay, se tiendra le 11 juillet à 18 h 30 à la cour d'honneur du Palais des Ducs.





Cette édition des Fêtes de la Vigne met en lumière huit décennies d'une manifestation consacrée aux traditions populaires et aux échanges culturels. Elle invite le public à redécouvrir un rendez-vous ancré dans le patrimoine dijonnais tout en restant ouvert à des ensembles venus d'autres horizons.



