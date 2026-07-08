Le Grand Chalon poursuit sa stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre en misant sur l’électrification de ses véhicules. Cette orientation, inscrite dans le Plan Climat Air Énergie Territorial, a franchi une nouvelle étape avec la mise en circulation de deux premiers autobus électriques exploités par Transdev STAC.

Trois véhicules supplémentaires seront livrés dès 2027, avant un renouvellement régulier de la flotte au cours des dix prochaines années. Construits par IVECO, ces bus de 12 mètres disposent d’une autonomie pouvant atteindre 250 kilomètres par jour grâce à des batteries de 346 kWh. Ils peuvent transporter jusqu’à 99 passagers et offrent des équipements adaptés aux besoins actuels, notamment la climatisation et un accès facilité aux personnes à mobilité réduite.

L’achat de ces deux véhicules représente un investissement de plus d’un million d’euros hors taxes. Pour accompagner cette évolution, le dépôt d’exploitation est également modernisé. Les travaux, estimés à près de 5,5 millions d’euros HT et programmés jusqu’en novembre 2027, prévoient notamment la création de 33 bornes de recharge pour autobus, cinq points de charge pour minibus ainsi que l’adaptation des ateliers de maintenance aux exigences environnementales et de sécurité.

Le réseau de recharge s’étend

La transition énergétique concerne aussi les autres véhicules de la collectivité et les automobilistes. Après l’intégration en 2025 de deux bennes à ordures ménagères fonctionnant au biogaz, dans le cadre d’un programme d’investissement de 1,783 million d’euros TTC, le Grand Chalon poursuit le développement de ses infrastructures de recharge. D’ici l’automne 2026, le territoire comptera 72 stations publiques totalisant 178 points de charge répartis dans 30 communes.

En ce début d’été, 49 stations sont déjà en service. De nouvelles ouvertures sont programmées tout au long de l’été à Chalon-sur-Saône, Demigny, Oslon, Fragnes-La Loyère, Lans ou encore Mellecey. Plusieurs sites existants sont également renforcés, comme à Saint-Marcel, où la puissance de recharge est portée à 60 kW. Ce maillage vise à répondre à la progression des véhicules électriques, aussi bien pour les habitants que pour les visiteurs et les professionnels de passage.