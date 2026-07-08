Nancy : le plan meurthe-et-mosellan anti-discriminations est signé

Mieux connaître la réalité des discriminations sur le territoire, sensibiliser et former les professionnels et les jeunes publics, accompagner les victimes et les témoins dans leurs démarches, sanctionner les auteurs et prévenir la récidive et assurer un pilotage transparent et une évaluation régulière des actions engagées.

Objectifs principaux du plan départemental de lutte contre le racisme, l’antisémitisme, la haine anti-LGBT et les discriminations (2025-2028) signé en préfecture de Meurthe-et-Moselle à Nancy entre Yves Séguy, le préfet de Meurthe-et-Moselle, François Capin-Dulhoste, procureur de la République de Nancy et Sophie Partouche, procureur de la République de Val de Briey ainsi que les responsables des forces de sécurité.

L’an passé, en Meurthe-et-Moselle, 146 actes racistes et antisémites et 42 actes homophobes ont été enregistrés.