La préfète de l'Aisne, Fanny Anor, s'est rendue à Bruyères-sur-Fère, dans l'arrondissement de Château-Thierry, pour échanger avec plusieurs agriculteurs sur les défis qui fragilisent l'avenir des exploitations agricoles. En présence de Marc André, sous-préfet de l'arrondissement, et de Claire Thoury, présidente du Conseil économique, social et environnemental, cette rencontre, organisée en marge des Assises des Petites Villes de Demain, a permis de faire remonter les préoccupations du terrain.

Les exploitants ont notamment alerté sur les effets de la concurrence des produits importés, comme les lentilles canadiennes ou les volailles étrangères, qui exercent une pression sur la compétitivité des productions françaises. Ils ont également évoqué la volatilité des prix des intrants et des productions, les conséquences du changement climatique ainsi que le manque de visibilité économique pour investir et préparer l'avenir. Les échanges ont enfin porté sur les leviers de diversification des revenus, notamment la méthanisation et l'agrivoltaïsme, ainsi que sur le renouvellement des générations, alors que plus d'un agriculteur français sur deux est âgé de 50 ans ou plus.

Agriculture : la souveraineté alimentaire au défi de la compétitivité

Au-delà de l'Aisne, les échanges reflètent les défis auxquels est confrontée l'agriculture française. La concurrence des produits importés, la volatilité des marchés, la hausse des coûts de production et les effets du changement climatique fragilisent la rentabilité des exploitations et leur capacité à investir. Dans ce contexte, la diversification des revenus grâce à la méthanisation ou à l'agrivoltaïsme, le renouvellement des générations et l'innovation apparaissent comme des leviers majeurs pour renforcer la compétitivité de la filière.