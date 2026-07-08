La Meuse figure parmi les territoires couverts par le bassin de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse, qui vient de valider 168 demandes d'aides représentant 21,4 millions d'euros. Ces financements concernent les collectivités, syndicats d'eau, acteurs agricoles et porteurs de projets engagés dans la préservation de la ressource. Près de 45% des dossiers retenus s'inscrivent dans les Plans d'action opérationnels territorialisés (PAOT), élaborés avec les services de l'État afin d'accélérer les investissements jugés prioritaires. Face à la progression des besoins en alimentation en eau potable, l'établissement constate une hausse des demandes supérieure à sa capacité annuelle de financement, ce qui conduit à maintenir une sélection rigoureuse des projets. La commission a également validé deux contrats de territoire «Eau et Climat» ainsi que dix conventions avec les chambres d'agriculture, Bio en Grand Est et la fédération régionale des CUMA afin de réduire durablement les pollutions diffuses.

Gestion de l'eau : un levier de compétitivité pour les territoires

Au-delà de la Meuse, les investissements consacrés à la gestion de l'eau deviennent un enjeu économique majeur. Modernisation des réseaux, sécurisation de l'alimentation en eau potable, transition agricole et prévention des risques climatiques mobilisent des financements publics de plus en plus importants. Ces projets soutiennent l'activité des entreprises de travaux publics, des bureaux d'études, des exploitants agricoles et des filières environnementales, tout en stimulant les marchés locaux.