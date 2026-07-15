Meuse : 93 000 euros pour rétablir l'accès à l'eau à Madagascar

Acteur majeur du financement des projets liés à l'eau dans la Meuse, l'Agence de l'eau Rhin-Meuse étend également son action à l'international. Elle vient d'accorder 93 000 euros à l'ONG Triangle Génération Humanitaire afin de restaurer l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène dans le nord-est de Madagascar, dévasté par le cyclone Gezani en février 2026. Cette contribution s'inscrit dans une mobilisation coordonnée des six agences de l'eau françaises. Les interventions cibleront notamment la région de Tamatave, où les réseaux ont été fortement endommagés. Selon les Nations unies, 632 460 personnes ont aujourd'hui besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Cette opération est rendue possible par la loi Oudin-Santini, qui autorise les agences de l'eau à consacrer jusqu'à 1% de leur budget eau et assainissement à des actions de solidarité internationale.

La coopération autour de l'eau devient un enjeu stratégique

À l'échelle nationale, les agences de l'eau renforcent leur engagement face à la multiplication des catastrophes climatiques. Au-delà de l'urgence humanitaire, ces financements valorisent l'expertise française dans les domaines de l'eau, de l'assainissement et de l'ingénierie environnementale. Ils soutiennent également une filière économique mobilisant entreprises, bureaux d'études, collectivités et associations, tout en renforçant le rayonnement international des savoir-faire développés dans les territoires comme la Meuse.