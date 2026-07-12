Le Département de Saône-et-Loire poursuit son engagement en faveur de la préservation de l'environnement avec une nouvelle campagne du Chèque-Arbre 71. Ce dispositif permet d'accompagner financièrement les communes, les établissements publics et les associations œuvrant pour l'environnement dans leurs projets de plantation. Les porteurs de projets peuvent bénéficier d'une aide pouvant atteindre 2 000 euros. Les demandes peuvent être déposées jusqu'au 30 septembre.



Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Plan nature, intégré au Plan environnement 2020-2030 porté par la collectivité. L'objectif est de favoriser la plantation d'arbres afin de renforcer les continuités écologiques, améliorer le cadre de vie et contribuer à l'adaptation des territoires aux effets du changement climatique. À travers ce programme, le Département souhaite également encourager les initiatives locales en faveur de la biodiversité.

Un objectif de 600 000 arbres d'ici 2030

Le Chèque-Arbre 71 participe à une ambition plus large fixée par le Département : planter 600 000 arbres en Saône-et-Loire d'ici à 2030. Cette stratégie vise à développer le maillage écologique du territoire et à préserver durablement les paysages.

En soutenant les collectivités et les associations engagées dans ces actions, le Département souhaite renforcer la résilience des espaces naturels face aux évolutions climatiques. Les plantations doivent également contribuer à protéger le patrimoine naturel et à améliorer les conditions de vie des habitants, tout en préparant les générations futures à un territoire davantage végétalisé.