En Meuse, les communes et intercommunalités engagées dans la modernisation de leurs réseaux d'assainissement peuvent s'appuyer sur l'accompagnement de l'agence de l'eau Rhin-Meuse. En 2025, l'établissement public a financé 223 études sur l'ensemble de son bassin d'intervention, pour un montant de 6,4 millions d'euros. Ces études portent notamment sur les diagnostics des réseaux, les schémas directeurs d'assainissement, la gestion des eaux pluviales ou encore l'organisation des services. Elles permettent aux collectivités d'identifier les travaux prioritaires avant d'engager des investissements souvent conséquents. Pour les territoires ruraux comme la Meuse, cette phase de préparation est essentielle afin de préserver la qualité des cours d'eau et des nappes souterraines tout en améliorant la performance des infrastructures.

L'ingénierie sécurise les investissements publics

Face au vieillissement des réseaux et aux effets du changement climatique, les études préalables deviennent un outil stratégique pour les collectivités. Elles permettent de hiérarchiser les besoins, de réduire le coût des futurs travaux et de mobiliser plus facilement les financements publics. Pour les entreprises de travaux publics, les bureaux d'études et les spécialistes de l'eau, elles constituent également un signal annonciateur des prochains marchés.