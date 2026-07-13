Matmut accélère sa transformation avec trois nominations stratégiques

Le groupe Matmut poursuit l’évolution de son organisation avec la nomination de Laure Roux, Pierre Valade et Frédéric Ewald à des postes clés. Le groupe mutualiste rouennais confie ainsi la direction des moyens généraux et de l’immobilier, de la réassurance et de l’expérience sociétaire à trois profils disposant d’expertises complémentaires.

Laure Roux prend la responsabilité des moyens généraux et de l’immobilier. Son parcours dans la gestion de grands patrimoines immobiliers et dans la prévention des risques construction doit accompagner les enjeux liés à la performance des bâtiments, à la transition écologique et à l’évolution des espaces de travail du groupe.

Pierre Valade rejoint la direction générale déléguée assurances comme directeur de la réassurance. Fort d’une expérience dans le conseil, le courtage et la gestion des risques, il aura pour mission de renforcer la capacité du groupe à anticiper les évolutions du marché et à sécuriser ses engagements face aux nouveaux risques.

Frédéric Ewald prend quant à lui la direction de l’expérience sociétaire, une nouvelle fonction destinée à améliorer les parcours clients, renforcer l’écoute des assurés et intégrer davantage les outils numériques dans la relation avec les sociétaires.

