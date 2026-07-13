Autun a accueilli une délégation de 14 représentants de la Chambre de commerce et d'industrie de Kawagoe, sa ville jumelle au Japon, pour une journée consacrée à la découverte du territoire et au renforcement des liens entre les deux collectivités. Reçus par le maire Vincent Chauvet et plusieurs élus municipaux, les visiteurs ont suivi un programme mêlant patrimoine, économie et culture. Arrivés au Creusot, ils ont d'abord visité la manufacture Tolix, dont la notoriété est déjà établie au Japon.



La Chambre de commerce de Kawagoe souhaite accompagner le développement de la marque sur ce marché. Les membres de la délégation, issus de secteurs variés comme l'énergie, les nouvelles technologies ou l'industrie, ont ensuite parcouru le centre historique d'Autun. La visite s'est poursuivie à la cathédrale Saint-Lazare, au chantier du Panoptique - Musée Rolin, puis devant plusieurs monuments antiques, dont le théâtre romain, le temple de Janus et la porte d'Arroux.

Des échanges appelés à se développer

La journée s'est achevée par une réception officielle à l'hôtel de ville. Les invités ont découvert la fresque réalisée par l'artiste japonais Isao Takahashi ainsi que les collections patrimoniales de la bibliothèque Bussy-Rabutin, qui conserve plusieurs milliers d'ouvrages anciens et manuscrits. Lors de son intervention, le maire a mis en avant la qualité des relations entre les deux villes et présenté un nouveau fonds destiné à soutenir les projets d'échanges scolaires. L'objectif est d'encourager les établissements et les jeunes à multiplier les initiatives communes autour des langues, de la culture et de l'éducation.



Au nom de la délégation, le président de la Chambre de commerce de Kawagoe a salué l'accueil réservé par la ville et souligné les points communs entre les deux communes, notamment leur volonté de préserver leur patrimoine tout en poursuivant leur développement. La rencontre s'est conclue par un échange de cadeaux symboliques, illustrant la solidité d'un jumelage qui continue de favoriser les coopérations entre les habitants, les institutions et les acteurs économiques des deux territoires.