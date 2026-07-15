



Situé à Dijon, le palais des Ducs et des États de Bourgogne est en lice pour devenir le Monument préféré des Français. Les votes resteront ouverts jusqu'au vendredi 24 juillet à 23 h 59. En parallèle, la Ville invite le public à parcourir ce monument majeur du patrimoine dijonnais grâce à une série de visites guidées organisées pendant l'été.





Un parcours au cœur du patrimoine





Édifié sur les fondations de la Dijon médiévale, le palais a successivement accueilli les ducs capétiens puis les ducs Valois de Bourgogne. À partir de Philippe le Hardi, en 1364, le duché connaît une période de fort rayonnement politique, artistique et culturel. Aujourd'hui, l'édifice conserve encore de nombreux témoignages de cette époque qui a marqué l'histoire de la capitale bourguignonne.





La visite conduit les participants à travers plusieurs espaces emblématiques du palais. De la cour de Bar, dominée par des constructions de différentes époques, au passage du logis du Roy puis à la place de la Libération, le parcours retrace les grandes transformations du monument. L'escalier Gabriel, réalisé au XVIIIe siècle et orné de riches décors sculptés, ouvre ensuite l'accès aux espaces les plus prestigieux.





À l'étage, les visiteurs découvrent notamment le salon Apollon, la salle des États, célèbre pour son décor monumental, ainsi que la chapelle des Élus, reconnue pour son décor rocaille. Des visites guidées sont programmées en juillet et en août, avant une nouvelle ouverture du palais lors des Journées européennes du patrimoine, les 19 et 20 septembre.



