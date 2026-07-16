En juillet 2026, la collecte de l'Euro-Métropole de Metz et de la Fondation du Patrimoine pour l'Opéra-Théâtre (chantier de 35 millions d'euros) a franchi le cap des 15 000 euros grâce à 100 donateurs. Visant 100 000 euros d'ici fin 2027 pour restaurer la grande salle, cette campagne s'ouvre désormais au mécénat d'entreprise.

Une dynamique de financement participatif locale et internationale

La campagne populaire «Tous en scène, tous mécènes» rencontre un véritable succès. Les cent premiers contributeurs proviennent de Metz, de Moselle, mais aussi de l'ensemble de la France et du Canada. Leurs dons individuels, compris entre 5 et 1 000 euros, abonderont le budget dédié à la restitution historique de la salle de 1752 dans ses tons bleu, blanc et or. Au-delà de l'esthétique, ces investissements moderniseront l'accessibilité des personnes à mobilité réduite et le confort des 30 000 spectateurs annuels de cette institution régionale majeure.

Le mécénat d'entreprise comme accélérateur économique du chantier

Pour donner une nouvelle impulsion financière au projet, la collectivité cible désormais les acteurs économiques du territoire. Les entreprises de tous secteurs bénéficient d'un cadre fiscal incitatif avec une réduction d'impôt de 60% du montant de leur don. En contrepartie, l'Euro-Métropole de Metz propose des avantages exclusifs comme des visites privées du chantier ou le parrainage de fauteuils. Cette ouverture offre aux TPE et PME régionales une opportunité d'associer leur image à la préservation d'un pôle culturel d'excellence.

Ce partenariat public-privé renforcé soutient directement l'activité de l'économie locale, puisqu'une dizaine d'entreprises régionales et cinquante professionnels s'activent quotidiennement sur ce chantier patrimonial d'exception.