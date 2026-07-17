La nouvelle bibliothèque Édouard David a été inaugurée le 27 juin dans le quartier Étouvie, à Amiens, en présence d'élus locaux, de représentants de la Région Hauts-de-France et de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC). Son ouverture marque l'aboutissement d'un projet retardé par un incendie volontaire survenu en 2023. Implanté avenue de Bourgogne, cet équipement culturel accueille désormais le public selon des horaires adaptés, avec un fonctionnement spécifique durant la période estivale. La structure a été pensée pour offrir un espace accessible et convivial aux habitants du quartier.

Un bâtiment récompensé

D'une superficie de 930 m², la bibliothèque met à disposition près de 22 000 documents, ainsi que des jeux de société, des équipements multimédias, des espaces de détente et une cour extérieure. Le bâtiment, réalisé principalement en bois régional et en béton de chanvre, a été conçu par l'agence Béal Blanckaert architectes urbanistes. Cette approche axée sur les matériaux locaux et la construction durable lui a valu plusieurs distinctions en 2024, dont le premier Prix régional Construction Bois Hauts-de-France, le premier Prix des Trophées des Pros de Demain Hauts-de-France et le premier Prix national de la Construction Chanvre. Avec cette réalisation, Amiens renforce son offre culturelle de proximité tout en mettant en avant une architecture tournée vers les enjeux environnementaux.