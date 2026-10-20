Né à Épinal en 1945, Jacques Grasser est historien, professeur agrégé et membre fondateur de l’Association du Vieil Épinal. Pendant 49 ans, il a également siégé au conseil municipal, où il s’est investi dans la sauvegarde de plusieurs sites emblématiques de la ville.

Le château, la tour chinoise et les fortifications du Chapitre figurent parmi les lieux auxquels il a contribué à donner une nouvelle place dans l’histoire locale. Son engagement pour le patrimoine lui a valu d’être nommé chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.

Près de 50 ans d’histoire derrière le musée du Chapitre

L’histoire du musée commence en 1978. À cette époque, la tour du Chapitre est menacée de démolition. Le 18 octobre, Jacques Grasser fait lancer des sondages archéologiques pour explorer le site. Dès la première matinée, les recherches révèlent une muraille enfouie à seulement 50 centimètres sous terre. Cette découverte marque le début de fouilles qui vont durer huit ans et permettre de mettre au jour de nombreux vestiges. Pour préserver et présenter ces découvertes, un premier musée-dépôt ouvre ses portes en 1986 dans une annexe du centre communal d’action sociale (CCAS).

En 2003, les collections rejoignent la tour du Chapitre. Réparti sur trois niveaux, le musée rassemble aujourd’hui des objets archéologiques, des archives et des dons d’habitants qui racontent l’histoire d’Épinal. En prenant le nom de Jacques Grasser, le musée rappelle ainsi le rôle joué par cet historien dans la sauvegarde du site et la valorisation du patrimoine de la ville.