Le groupe UBI Solutions accélère son développement. Après avoir levé 70 millions d'euros en 2025 pour financer sa croissance, le spécialiste dijonnais de la traçabilité connectée annonce la reprise de CEMI, société fondée en 1982 et placée en redressement judiciaire en février dernier. Figure historique de l'identification automatique, CEMI avait participé à l'essor du code-barres en France avant de peiner à prendre le virage des technologies numériques. L'opération permet à UBI Solutions d'intégrer un portefeuille de clients fidèles, parmi lesquels Chronopost, ADP, JCDecaux, FedEx, la RATP, Bouygues, BNP Paribas, Casino ou encore Intersport. Ces entreprises auront désormais accès aux solutions développées par UBI Solutions : RFID, géolocalisation des actifs, Internet des objets (IoT) et intelligence artificielle pour optimiser les flux logistiques. « Cette acquisition s'inscrit pleinement dans la stratégie de croissance que nous avons engagée. Nous poursuivons notre ambition de bâtir un groupe européen de référence dans les solutions de traçabilité, en combinant croissance organique et croissance externe », explique Fabrice Zerah, président d'UBI Solutions.

Miser sur des PME solides... mais restées à l'écart du virage numérique

Pour UBI Solutions, le rachat de CEMI illustre une stratégie plus large. Le groupe cible des PME créées dans les années 1980 par des dirigeants aujourd'hui proches ou au-delà de l'âge de la retraite. Souvent détenues par des fondateurs issus de la génération des baby-boomers, ces entreprises disposent encore d'un solide portefeuille de clients et d'une forte réputation, mais n'ont pas toujours investi dans la recherche et développement ni amorcé leur transition numérique. « Notre rôle est d'apporter nos technologies de rupture tout en nous appuyant sur leurs équipes et leurs relations commerciales de long terme », résume Fabrice Zerah. Cette stratégie doit permettre à UBI Solutions d'accélérer le déploiement de ses innovations. L'entreprise équipe déjà Decathlon avec des solutions RFID capables de lire des centaines d'articles instantanément, supprimant les opérations de scan manuel. Elle a également développé pour les Hôpitaux de Paris un système permettant d'identifier automatiquement près de trois millions de draps hospitaliers et d'exploiter les milliards de données collectées grâce à l'intelligence artificielle afin d'anticiper les ruptures de stock. Plus récemment, le groupe a mis au point des balises de géolocalisation et des cadenas connectés capables de suivre les marchandises en temps réel et de détecter toute ouverture non autorisée durant leur transport.

Avec cette première acquisition, UBI Solutions annonce clairement ses intentions. D'autres opérations de croissance externe sont déjà à l'étude afin de consolider un marché français encore très fragmenté et de faire émerger un champion européen de la traçabilité intelligente.