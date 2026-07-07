Au premier trimestre 2026, les Hauts-de-France comptent 2 131 500 emplois ; des effectifs qui progressent dans tous les départements de la région, sauf dans le Pas-de-Calais. Mais dans le même temps, le chômage continue sa progression dans la région pour le cinquième trimestre consécutif, même si ces chiffres sont à nuancer avec l'entrée en vigueur de la Loi pour le plein-emploi qui complique la lecture puisqu'elle inscrit automatiquement de nouveaux publics auprès de France Travail.

Le nombre de demandeurs d'emplois dans la région s'élève à 537 860 personnes au premier trimestre 2026, un nombre en légère diminution de -0,4% par rapport au 1er trimestre 2025. Le taux de chômage a évolué de +0,2 point dans les Hauts-de-France au premier trimestre, ce qui place la région bien au-dessus de la moyenne : 9,8% contre 7,9%. L'Aisne est le département le plus touché (10,8%, malgré une baisse de -3,2%) juste devant le Nord (10,5%).

Un contexte défavorable

Dans un climat national et international incertain et en parallèle d'un taux de chômage orienté à la hausse ces derniers temps, ces tendances peuvent s'expliquer par la prise en compte de nouvelles populations : les jeunes en baisse à cause du moindre recours à l'alternance, mais aussi leur volatilité (certains ne s'actualisent pas) ; les seniors en baisse, partiellement grâce à la proactivité installée dernièrement sur leur accompagnement à la retraite ; et la population des 25/49 ans, moins touchée par les fluctuations liées à des changements de règle d'actualisation.