Dieppe relance la location de vélos pour dynamiser les mobilités

Après une première saison ayant enregistré plus de 470 locations en 2025, Dieppe-Maritime et Deep Mob relancent leur offre de vélos en gare routière de Dieppe jusqu’au 30 août 2026. Le dispositif représente un investissement de 24 000 euros pour l’agglomération et propose des vélos classiques, électriques et pour enfants, avec des équipements de sécurité mis gratuitement à disposition. Cette nouvelle saison doit accompagner les déplacements des habitants et des visiteurs tout en favorisant la découverte du territoire.

Les mobilités douces deviennent un enjeu économique pour les territoires

À l’échelle nationale, les collectivités accélèrent le développement des solutions de mobilité alternative afin de réduire l’usage de la voiture individuelle et renforcer l’attractivité des territoires. Les services de location de vélos participent également à l’économie touristique en facilitant les déplacements des visiteurs vers les commerces, les sites culturels et les équipements locaux. Pour les villes moyennes et les territoires littoraux comme Dieppe, ces investissements contribuent à améliorer la qualité de vie tout en soutenant l’activité économique locale.