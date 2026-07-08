La canicule s'étend, le vent attise les incendies

Avec une chaleur qui gagne du terrain et des vents renforcés, l'alerte reste maximum mercredi sur le front des incendies dans la moitié sud du pays et pour l'ensemble de la population, mise à l'épreuve par la succession des canicules.

67 départements français sont actuellement en vigilance orange, selon le dernier bulletin de vigilance de Météo-France, qui prévoit "un épisode caniculaire sévère et durable" pouvant se prolonger "très probablement jusqu'en fin de semaine voire au-delà" et s'étendre aux régions Grand-Est et Franche-Comté.

Pour mercredi, des températures "difficilement supportables" sont prévues sur la majorité du pays, avec "des pointes à 40 degrés, voire 42/43 dans la basse vallée du Rhône et le Languedoc-Roussillon", des niveaux qui augmentent le risque pour la santé.

Dans un accueil pour personnes sans abri de Montpellier, "il y a plus de fatigue, plus d'agacement. Les gens trouvent peu de repos, que ça soit la journée ou la nuit", explique un responsable sous couvert de l'anonymat.

"La chaleur aggrave les problématiques d'addiction, de maladies chroniques", constate-t-il.

Cet épisode de chaleur intense est le troisième en moins de deux mois après celui, remarquablement précoce, de la fin mai, suivi d'une vague de chaleur durant la deuxième quinzaine de juin. Signe du réchauffement climatique, plus de la moitié des 53 vagues de chaleur répertoriées depuis 1947 sont intervenues après 2010.

Dans ce contexte, les réserves d'eau souterraines ont vu leur état se dégrader ces dernières semaines, avec au 1er juillet 54% des nappes en dessous de leur niveau normal, selon le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).

Feux d'artifice interdits

Partout, les autorités ont mis en garde contre les risques "très sévères" d'incendies pour cette journée. Les feux précoces mobilisent déjà d'importants moyens humains et matériels à travers le pays.

Un jeune pompier volontaire de 22 ans est mort mercredi en Savoie, alors qu'il combattait un feu de forêt dans un secteur à fort dénivelé.

Dans les Pyrénées-Orientales, où un incendie a parcouru près de 5.000 hectares en quatre jours, "la situation n'est pas encore stabilisée", a indiqué à la mi-journée le préfet sur X, faisant état de prévisions météorologiques "défavorables" avec un renforcement de la tramontane.

Le feu, qui a contraint à l'évacuation de plusieurs communes, a fait 11 blessés légers, dont sept pompiers, et endommagé de nombreux bâtiments.

Dans le sud de la Drôme, où le feu a parcouru 2.500 hectares dans une zone boisée inhabitée, les conditions sont également "très défavorables", selon les pompiers qui s'attendent à être "malmenés tout au long de l'après-midi" par un vent en rafales.

"On voit partout les crêtes qui brûlent", explique à l’AFP Yvan Bringard, 56 ans, un ancien secouriste en montagne joint à Die. Pour autant "on ne se sent pas en danger" parce que "les pompiers sont sereins, rassurés et ça nous rassure aussi", ajoute le retraité qui a accueilli pour la nuit plusieurs pompiers à son domicile.

Dans l'Hérault, le feu de Carlencas-et-Levas, qui a parcouru 380 hectares depuis dimanche, connait "une réactivation sur tous les fronts et on est sur le qui-vive pour cet après-midi, avec la sécheresse et un vent du nord qui s'est levé et va encore se renforcer", a déclaré un porte-parole des pompiers.

Le traditionnel feu du 14 juillet a été annulé dans de nombreuses communes du nord au sud, et les accès aux massifs forestiers interdits ou fortement règlementés.

De passage à Marseille, Arthur Paim, un entrepreneur brésilien de 34 ans qui s'était pourtant levé tôt pour découvrir le parc national des Calanques, se dit "frustré" : "c’était un moment pour décompresser et faire une randonnée", dit-il, expliquant avoir "fui Paris", car il n'avait "jamais vu une canicule pareille".

A Montpellier, Sauveur Aiello, un artiste-peintre de 59 ans, est venu "passer quelques heures à la médiathèque (...) parce qu'il y fait frais et qu'on peut se cultiver en même temps". Même si chez lui, "un petit mas en dehors de la ville", "les murs en terre-paille conservent bien la fraicheur, avec une quinzaine de degrés en moins qu'à l'extérieur", se réjouit-il.