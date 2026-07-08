La canicule s'étend, journée à haut risque pour les incendies

Avec une chaleur qui gagne du terrain et des vents renforcés, la journée de mercredi s'annonce à très haut risque sur le front des incendies dans la moitié sud du pays et va de nouveau mettre à l'épreuve la population.

67 départements français sont placés en vigilance orange canicule à partir de midi par Météo-France qui prévoit "un épisode caniculaire sévère et durable", pouvant se prolonger "très probablement jusqu'en fin de semaine voire au-delà" et s'étendre aux régions Grand-Est et Franche-Comté.

Du Gard à la Charente, les températures ont parfois dépassé les 40°C mardi, atteignant 41,3°C à Angoulême, selon Météo-France. Mercredi, c'est près de la Méditerranée que le mercure montera le plus, jusqu'à 41°C voire 42°C près des côtes du Languedoc-Roussillon.

Cet épisode de chaleur intense est le troisième en moins de deux mois après celui, remarquablement précoce, de la fin mai, suivi d'une vague de chaleur durant la deuxième quinzaine de juin. Signe du réchauffement climatique, plus de la moitié des 53 vagues de chaleur répertoriées depuis 1947 sont intervenues après 2010.

Dans ce contexte, les réserves d'eau souterraines ont vu leur état se dégrader ces dernières semaines, avec au 1er juillet 54% des nappes en dessous de leur niveau normal, selon le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).

A Paris ou Marseille, des coupures de courant ont été signalées ces derniers jours, souvent en lien, selon Enedis, avec la hausse de la température des câbles souterrains du fait de la chaleur accumulée dans les sols goudronnés, atteignant localement jusqu'à 80°C en surface.

A Marseille, où s'achève mercredi le plus grand tournoi international de pétanque, le Mondial la marseillaise, une vaste ombrière de 400 m2 équipée de brumisateurs a été installée sur le site pour apporter un peu de fraîcheur, une première depuis la création de la compétition en 1962.

Pompier tué

Partout, les autorités ont mis en garde contre les risques "très sévères" d'incendies pour la journée de mercredi. Les feux précoces mobilisent déjà d'importants moyens humains et matériels à travers le pays.

Selon la Météo des forêts, le risque de feu est "très élevé" dans la Drôme, le Vaucluse, le Gard, l'Hérault, l'Aude, les Bouches-du-Rhône et les Pyrénées-Orientales, et "élevé" dans 47 autres départements.

Un jeune pompier volontaire de 22 ans est mort mercredi matin en Savoie, alors qu'il combattait un feu de forêt dans un secteur à fort dénivelé.

Dans les Pyrénées-Orientales, où un incendie a parcouru près de 5.000 hectares en quatre jours, quelque 800 pompiers sont toujours mobilisés mais "la situation évolue favorablement (…)", selon le préfet.

"On n'est pas encore sortis d’affaire mais on commence à voir le bout du tunnel", a-t-il déclaré mercredi matin. Mardi soir, les habitants de deux villages évacués ont pu regagner leur domicile et l’ordre d’évacuation a été levé pour plusieurs autres communes mercredi.

Le feu a fait 11 blessés légers, dont sept pompiers, et a endommagé de nombreux bâtiments.

Dans le sud de la Drôme, un incendie a parcouru en cinq jours 2.100 hectares dans une zone montagneuse inhabitée mais très difficile d'accès, sur la commune de Die. Les pompiers redoutent de ne pas parvenir à fixer les trois fronts de ce feu, en raison du vent annoncé en rafales dans la journée.

Dans l'Hérault, le feu de Carlencas-et-Levas, qui était "contenu" après avoir parcouru 275 hectares depuis dimanche, a repris sa progression en raison d'un "changement de vent".

"La situation est compliquée en raison de vents tournants qui doivent encore se renforcer mercredi après-midi", a déclaré à l'AFP le directeur du SDIS 34, le général Eric Florès.

Dans plusieurs départements du sud de la France, à fort risque d'incendie, les accès aux massifs forestiers ont été interdits.

De passage à Marseille, Arthur Paim, un entrepreneur brésilien de 34 ans qui s'était pourtant levé tôt pour découvrir le parc national des Calanques, se dit "frustré" : "c’était un moment pour décompresser et faire une randonnée", dit-il, expliquant avoir "fui Paris", car il n'avait "jamais vu une canicule pareille".

Plusieurs communes en Bretagne, dans les Deux-Sèvres, la Vienne, la Creuse et la ville de Nîmes ont d'ores et déjà annoncé l'annulation des feux d'artifice du 14 juillet.