Le secteur du bâtiment, qui représente 25 % des émissions de CO₂ et 45 % de la consommation d'énergie en France, doit répondre à des objectifs croissants de réduction de son empreinte environnementale tout en accélérant la rénovation du parc existant. Dans ce contexte, MYRAL estime que l'isolation thermique par l'extérieur doit aller au-delà de la seule performance énergétique pour accompagner cette transformation.

Une réponse aux défis de la rénovation

L'entreprise rappelle que 80% des bâtiments de 2050 sont déjà construits et que les besoins de rénovation concernent aussi bien les logements que les bâtiments tertiaires, publics et industriels. Selon MYRAL, la rénovation doit également préserver la qualité de vie des occupants, malgré la hausse des coûts et les contraintes des chantiers.

Pour répondre à ces enjeux, l’entreprise développe son concept d'ITE augmentée. Cette approche combine une solution technique unique, un suivi du projet à chaque étape de son cycle de vie ainsi qu'une démarche environnementale intégrée afin de répondre aux principaux défis de la rénovation des bâtiments.

Une fabrication implantée en Côte-d'Or

C’est à Is-sur-Tille que MYRAL conçoit et fabrique ses panneaux prêts à poser. Près de 280 000 m² de panneaux y sont produits en 2025. L'entreprise indique que ses solutions intègrent jusqu'à 85 % de matières recyclées et biosourcées et figurent parmi les cinq solutions d'isolation thermique par l'extérieur les moins carbonées du marché. Cette ITE augmentée vise à réduire la durée des chantiers tout en améliorant le confort d'hiver comme d'été. L'entreprise présente cette démarche comme une contribution à la décarbonation du secteur et à une rénovation plus rapide du parc immobilier existant.

« Pendant près de 40 ans, nous avons perfectionné une solution de façade. Aujourd’hui, nous avons la conviction que le rôle de MYRAL est plus large : contribuer, aux côtés de nos partenaires, à inventer une façon plus durable, plus sobre et plus coopérative de rénover les bâtiments. L’ITE augmentée en est l’émanation », souligne Julien Bagnard, directeur de MYRAL.



