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Moselle Fibre : une «autoroute numérique» de 14 km prend forme le long de l’A320

La Moselle poursuit sa transformation numérique. Portés par Moselle Fibre, les travaux de déploiement de 14 kilomètres de fibre optique le long de l’autoroute A320 viennent d’être lancés. Un investissement de près de 2 millions d’euros.

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© Moselle Fibre. Présenté aux élus et aux partenaires par Jean-Paul Dastillung, président de Moselle Fibre, et Pierre Brockly, directeur régional Nord-Est de Sogea Environnement, le projet représente un investissement de près de 2 millions d’euros.

© Moselle Fibre. Présenté aux élus et aux partenaires par Jean-Paul Dastillung, président de Moselle Fibre, et Pierre Brockly, directeur régional Nord-Est de Sogea Environnement, le projet représente un investissement de près de 2 millions d’euros.

Par Julie Clessienne
La Gazette Moselle
Publié le 9 juillet 2026 - Mis à jour le 9 juillet 2026

Jusqu’à novembre 2026, un chantier d’envergure va se déployer le long de l’A320. Sous la maîtrise d’ouvrage de Moselle Fibre, les entreprises Sogea Est BTP et Signature installeront une nouvelle infrastructure de fibre optique sur 14 kilomètres, principalement sur la bande d’arrêt d’urgence et les accotements de l’autoroute. 

«Avec un investissement de près de 2 millions d’euros, cette infrastructure va renforcer l’attractivité économique du territoire et positionner la Moselle au cœur des grands corridors numériques européens», a affirmé Jean-Paul Dastillung, président de Moselle Fibre, le syndicat mixte en charge de l’aménagement numérique du territoire, lors de la présentation du projet.

Une infrastructure tournée vers l’avenir

L’objectif est ambitieux : créer une nouvelle «autoroute numérique» entre Paris et Francfort, en s’appuyant sur la position stratégique de la Moselle au cœur des échanges européens. «Cette nouvelle dorsale de télécommunications doit également améliorer la desserte des zones d’activités, renforcer l’attractivité du territoire auprès des entreprises et accompagner l’émergence de futurs projets de data centers», souligne Moselle Fibre.

Si le chantier présente un défi technique et logistique important, les travaux ont été conçus pour limiter leur impact sur les automobilistes. Aucune interruption de circulation n’est prévue durant les cinq mois de travaux.

L’exploitation et la commercialisation de ce réseau sera confiée à Moselink dès son entrée en service, prévue en décembre 2026.

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