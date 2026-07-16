Réunis en mairie le 7 juillet dernier, l’Entente Oise-Aisne, la municipalité de Nesles-la-Vallée et les services de l'État ont validé les orientations d'un plan global contre les coulées de boue. Ce programme prévoit la création de dix ouvrages sur le territoire communal, ciblant en priorité le secteur sinistré de Verville.

Des infrastructures d'urgence pour sécuriser le hameau de Verville

L'élément central du projet repose sur l'installation d'un bassin d'infiltration en amont des habitations. Cet ouvrage technique doit intercepter et tamponner les eaux de ruissellement chargées de sédiments issues des parcelles agricoles lors des forts orages. Sur les cinq scénarios techniques présentés par le bureau d'études PCM Ingénierie, deux options ont été retenues pour faire l'objet d'analyses approfondies. Ce futur équipement protègera directement les habitations situées en aval. Il évitera également une pollution majeure du Sausseron, aujourd'hui menacé par les déversements de boue via les réseaux pluviaux. Les autorités vont engager des négociations foncières avec un propriétaire privé et la voirie départementale pour valider l'implantation.

Une transition vers l'hydraulique douce sur l'ensemble du territoire

Au-delà du bassin, le programme intègre des aménagements d’hydraulique douce comme des haies, des talus et des bandes enherbées pour filtrer les flux et favoriser l'infiltration naturelle. Une concertation étroite est déjà menée avec une exploitante agricole locale pour adapter les pratiques de terrain. Ce dispositif global, financé grâce au transfert de la compétence «Ruissellement» du Département du Val-d’Oise à l’EPTB, s'étendra aussi aux secteurs du Moncel et des Carreaux.